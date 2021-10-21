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Факты / Украина
Марія Степанюк |

Солнечно, но до -1 ночью: прогноз погоды на выходные в Украине (карта)

Погода ICTV

Погода на выходные в Украине ожидается в основном солнечная, но местами будут дожди.

В субботу, 23 октября, на большей части территории Украины синоптики прогнозируют солнечную погоду.

Погода на выходные в Украине (23 октября — 24 октября 2021)

Температура воздуха днем ​​будет колебаться от + 6°С до + 17°С. Ночью столбики термометров покажут от + 2°С до + 12°С. Теплее всего будет на юге страны.

Небольшие дожди ожидаются на западе кроме Ровенской и Волынской областей, а также на Востоке. Будет накрапать и в Днепре.

В воскресенье, 24 октября, также будет солнечно в большинстве территорий Украины. Теплее всего будет в Одесской и Херсонской областях — до +13°С.

Погода на выходные в Украине (23 октября — 24 октября 2021)

В Крыму ожидается небольшой дождь. В западных и центральных областях ночью температура опустится до -1°С.

Согласно прогнозу метеорологического центра, расположенного в британском Рединге, погода в ноябре в Украине порадует теплом. Температурные показатели могут превысить многолетнюю норму.

Кроме того, синоптики предполагают, что начнется ноябрь с сухой погоды под влиянием Азорского антициклона, который может удерживать свои позиции длительное время.

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