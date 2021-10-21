Погода на вихідні в Україні (23 жовтня – 24 жовтня 2021)

Погода на вихідні в Україні передбачається здебільшого сонячна, але подекуди очікуються дощі.

У суботу, 23 жовтня, на більшій частині території України синоптики прогнозують сонячну погоду.

Температура повітря вдень коливатиметься від +6°С до +17°С. Вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +2°С до +12°С. Найтепліше буде на Півдні країни.

Невеликі дощі очікуються на Заході окрім Рівненської та Волинської областей, а також на Сході. Накрапатиме і в Дніпрі.

У неділю, 24 жовтня, також буде сонячно на більшості території України. Найтепліше буде в Одеській та Херсонській областях до +13°С.

У Криму очікується невеликий дощ. У західних та центральних областях вночі температура опуститься до -1°С.

Згідно з прогнозом метеорологічного центру, що розташований у британському Редінгу, погода в листопаді в Україні потішить теплом. Температурні показники можуть перевищити багаторічні показники норми.

Крім того, синоптики прогнозують, що почнеться листопад із сухої погоди під впливом Азорського антициклону, який може втримувати свої позиції тривалий час.