В Україну йде різке похолодання та нічні заморозки

Після осіннього потепління, що зараз триває в Україні, вже з 26 жовтня слід очікувати нової хвилі похолодання. В Укргідрометцентрі повідомили, що у східних областях температура опуститься до -7ºС морозу.

У Луганській області середня температура вночі коливатиметься від -5 до -7ºС. В інших регіонах України нічна температура повітря коливатиметься від 0ºС до -4ºС.

Найтепліше вночі буде в Одеській області – там 26 жовтня очікується до +4ºС.

У західних областях вдень очікується від +9 до +13ºС, а вночі позначка на термометрі опуститься до -2ºС. У північних регіонах температура повітря вдень складе від +6ºС до +11ºС, а вночі від -1ºС до -4ºС.

На півдні вдень буде сонячно, а температура сягатиме до +11ºС на термометрах. Вночі в середньому буде від -1 до +4ºС.

У центральних областях синоптики прогнозують вдень +8 – +11ºС, а вночі від -1 до -4ºС. На сході країни вдень буде +6 – +9ºС, а вночі -1 – -7ºС.

На прийдешні вихідні 23-24 жовтня погода в Україні передбачається здебільшого сонячна, але подекуди очікуються дощі. Температура повітря вдень коливатиметься від +6°С до +17°С.