В Харьковской области инспекция обнаружила запрещенные сладости российских производителей

В Харьковской области была оштрафована сеть магазинов, продававшая подсанкционные российские конфеты.

Инспекция обнаружила в Харьковской области запрещенные сладости следующих российских производителей: ОАО Красный Октябрь (Москва), ОАО Кондитерский концерн Бабаевский, кондитерская фабрика Победа (Москва), Старый Оскол Белгородская область, АО АКконд (Чебоксары) – конфеты девяти.

Подсанкционные товары были ввезены в Украину незаконно.

– Подсанкционные товары не должны продаваться в Украине. Эта продукция реализуется на территории Украины незаконно. Подтвердить качество и безопасность такой продукции невозможно, — сообщили в Госпродпотребслужбе.