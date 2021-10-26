В Харьковской области инспекция обнаружила запрещенные сладости российских производителей

В Харьковской области была оштрафована сеть магазинов, продававшая подсанкционные российские конфеты.
Инспекция обнаружила в Харьковской области запрещенные сладости следующих российских производителей: ОАО Красный Октябрь (Москва), ОАО Кондитерский концерн Бабаевский, кондитерская фабрика Победа (Москва), Старый Оскол Белгородская область, АО АКконд (Чебоксары) – конфеты девяти.
Подсанкционные товары были ввезены в Украину незаконно.
– Подсанкционные товары не должны продаваться в Украине. Эта продукция реализуется на территории Украины незаконно. Подтвердить качество и безопасность такой продукции невозможно, — сообщили в Госпродпотребслужбе.
За нарушение требований маркировки продукции сеть магазинов сладостей оштрафовали. Сумму в Госпродпотребслужбе не указали.
Источник: Госпродпотребслужба в Харькове