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Факты / Украина
Абрамова Юлія |

В Харьковской области инспекция обнаружила запрещенные сладости российских производителей

В Харьковской области инспекция обнаружила запрещенные сладости российских производителей

В Харьковской области была оштрафована сеть магазинов, продававшая подсанкционные российские конфеты.

Инспекция обнаружила в Харьковской области запрещенные сладости следующих российских производителей: ОАО Красный Октябрь (Москва), ОАО Кондитерский концерн Бабаевский, кондитерская фабрика Победа (Москва), Старый Оскол Белгородская область, АО АКконд (Чебоксары) – конфеты девяти.

В Харьковской области инспекция обнаружила запрещенные сладости российских производителей

Подсанкционные товары были ввезены в Украину незаконно.

– Подсанкционные товары не должны продаваться в Украине. Эта продукция реализуется на территории Украины незаконно. Подтвердить качество и безопасность такой продукции невозможно, — сообщили в Госпродпотребслужбе.

В Харьковской области инспекция обнаружила запрещенные сладости российских производителей

За нарушение требований маркировки продукции сеть магазинов сладостей оштрафовали. Сумму в Госпродпотребслужбе не указали.

Источник: Госпродпотребслужба в Харькове

Фото: Госпродпотребслужба в Харькове

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