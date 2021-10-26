Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна
Абрамова Юлія |

У Харківській області інспекція виявила заборонені солодощі російських виробників

У Харківській області інспекція виявила заборонені солодощі російських виробників

У Харківській області було оштрафовано мережу магазинів, яка продавала підсанкційні російські цукерки.

Інспекція виявила у Харківській області заборонені солодощі російських виробників: ПАТ Червоний Жовтень (Москва), ВАТ Кондитерський концерн Бабаєвський, кондитерська фабрика Перемога (Москва), Старий Оскол Білгородська область, АТ АКконд (Чебоксари) – цукерки дев’яти найменувань.

У Харківській області інспекція виявила заборонені солодощі російських виробників

Підсанкційні товари було завезено в Україну незаконно.

– Підсанкційні товари не повинні продаватися в Україні. Ця продукція реалізується на території України незаконно. Підтвердити якість та безпеку такої продукції неможливо, – повідомили у Держпродспоживслужбі.

У Харківській області інспекція виявила заборонені солодощі російських виробників

За порушення вимог маркування продукції мережу магазинів солодощів оштрафували. Суму у Держпродспоживслужбі не зазначили.

Джерело: Держпродспоживслужба у Харкові

Фото: Держпродспоживслужба у Харкові

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка