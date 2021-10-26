У Харківській області інспекція виявила заборонені солодощі російських виробників

У Харківській області було оштрафовано мережу магазинів, яка продавала підсанкційні російські цукерки.

Інспекція виявила у Харківській області заборонені солодощі російських виробників: ПАТ Червоний Жовтень (Москва), ВАТ Кондитерський концерн Бабаєвський, кондитерська фабрика Перемога (Москва), Старий Оскол Білгородська область, АТ АКконд (Чебоксари) – цукерки дев’яти найменувань.

Підсанкційні товари було завезено в Україну незаконно.

– Підсанкційні товари не повинні продаватися в Україні. Ця продукція реалізується на території України незаконно. Підтвердити якість та безпеку такої продукції неможливо, – повідомили у Держпродспоживслужбі.

За порушення вимог маркування продукції мережу магазинів солодощів оштрафували. Суму у Держпродспоживслужбі не зазначили.

Джерело: Держпродспоживслужба у Харкові

Фото: Держпродспоживслужба у Харкові