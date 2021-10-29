Минобороны скрыло закупку некачественных катеров Кузни на Рыбальском для армии

Следователи Государственного бюро расследований 28 октября после следственного эксперимента с военными кораблями ЧАО Кузня на Рыбальском подтвердили несоответствие боевых катеров требованиям заказчика – ВСУ и Минобороны.

Речь идет о боевых катерах и автомобилях неотложной медицинской помощи, которые не отвечают установленным требованиям и не могут использоваться в Вооруженных Силах Украины. Такие действия чиновников нанесли государству ущерб на сумму более 475 млн грн.

К экспериментам привлекли специалистов Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, ООО Цеппелин Украина, проверявших работу оборудования, установленного на катерах, а также специалистов украинских судостроительных предприятий.

Следственные эксперименты проводили с соблюдением всех правил технической эксплуатации судов, без каких-либо нарушений, профессиональным экипажем Военно-Морских Сил ВСУ.

— При этом представители ЧАО Кузня на Рыбальском проигнорировали приглашение принять в них участие, а сотрудники завода во время проведения эксперимента пытались препятствовать эксперименту, — добавила пресс-служба ГБР.

2 июля 2021 года следователи ДБР сообщили о подозрении бывшему заместителю министра обороны, председателю правления ЧАО Кузня на Рыбальском и еще двум бывшим начальникам Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники МОУ.