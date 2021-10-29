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Факти / Україна
Абрамова Юлія |

Міноборони приховало закупку неякісних катерів Кузні на Рибальському для армії

ДБР

Слідчі Державного бюро розслідувань 28 жовтня після слідчого експерименту з військовими кораблями ПрАТ Кузня на Рибальському підтвердили невідповідність бойових катерів вимогам замовника – ЗСУ та Міноборони.

Йдеться про бойові катери та автомобілі невідкладної медичної допомоги, які не відповідають встановленим вимогам та не можуть використовуватися у Збройних Силах України. Такі дії посадовців завдали державі збитків на суму понад 475 млн грн.

До експериментів залучили фахівців Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, ТОВ Цеппелін Україна, які перевіряли роботу обладнання, встановленого на катерах, а також спеціалісти українських суднобудівних підприємств, інші особи.

Слідчі експерименти проводили із дотриманням усіх правил технічної експлуатації суден, без жодних порушень, професійним екіпажем Військово-Морських Сил ЗСУ.

– При цьому представники ПрАТ Кузня на Рибальському проігнорували запрошення взяти у них участь, натомість співробітники заводу під час проведення експерименту намагались чинити перешкоди, – додала прес-служба ДБР.

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2 липня 2021 року слідчі ДБР повідомили про підозру колишньому заступнику міністра оборони, голові правління ПрАТ Кузня на Рибальському та ще двом колишнім начальникам Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки МОУ.

Джерело: ДБР

Фото: ДБР

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