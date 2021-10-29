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Факти / Україна
Абрамова Юлія |

Погода у листопаді: синоптик прокоментував прогноз по Україні

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У листопаді в Україні подекуди сніжитиме, розповів начальник відділу метеорологічних прогнозів Українського гідрометеорологічного центру Владислав Білик.

Але середньомісячна температура та кількість опадів у листопаді будуть близькими до норми.

– Не холодний і не теплий листопад буде, – зазначив експерт, посилаючись на офіційний прогноз Укргідрометцентру.

За його даними, до кінця місяця в Україні очікується сніг, імовірніше, в Карпатах.

– У листопаді очікується сніг в Україні. Де і коли точно я зараз не скажу, але буде. Буде в горах, – зазначив він.

Білик назвав погоду у листопаді типовою для цього періоду.

А найближчим часом, 30 жовтня, погода в Україні буде теплішою, ніж протягом тижня. Температура підвищиться на декілька градусів.

За даними Укргідрометцентру, стовпчики термометра на вихідних сягатимуть від +12 до +14 градусів за Цельсієм.

Максимальні +17 очікуються на Закарпатті, а також у Львівській та Івано-Франківській областях. В інших регіонах на Заході України – від +12 до +15.

У північних, центральних та південних областях +12 +14, на Сході +10 +13.

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Джерело: УНІАН

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