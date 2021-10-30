В Ивано-Франковске желающие привиться заблокировали врачей в центре вакцинации

В Ивано-Франковске образовалась большая очередь из желающих получить прививку в пункте вакцинации, расположенном в ТРК Панорама PLAZA.

Как сообщает Центр первичной медицинской и консультативно-диагностической помощи, несмотря на то, что медики работают до 20.00, люди заблокировали их и угрожали не выпустить, пока они не прививают всех. В заведении такую ​​ситуацию назвали опасной и неприятной.

Чтобы урегулировать конфликт, пришлось даже вызвать полицию.

Однако местное издание пишет, что такая ситуация сложилась из-за того, что в центре вакцинации закончилась вакцина, а дополнительные партии не привезли. Последнюю прививку там сделали в 19.15.

Стоявших в очереди людей о недостатке препарата не предупредили, поэтому они и возмутились.

— Я пришла в 16:00 – отпросилась с работы. Никто нам заранее не сказал, что каких-то вакцин не хватает. А потом, когда собралось более 100 человек – осталось 32 дозы, потом 17, потом 12, – рассказала жительница города Лилия Головацкая.

30 октября Ивано-Франковская область переходит в красную зону эпидемической опасности. Согласно правилам, кафе, кино, гостиницы, спортзалы, театры, ТРЦ не смогут работать.

Однако ограничение не действует, если все сотрудники и посетители заведения имеют документ, подтверждающий вакцинацию, или отрицательный результат теста на коронавирус.

Школы и детские сады будут открыты, если вакцинированы все работники.

Подробнее об ограничениях красной зоны карантина читайте в материале.

Источник: Galka

Фото: Galka