Слабая реакция Европейского союза на рост цен, невозможность решить вопрос, как создать общий резерв — лишь увеличивает аппетиты Газпрома.

Об этом заявила советница министра энергетики Елена Зеркаль в программе Свобода слова на ICTV.

По ее мнению, Евросоюз вяло реагирует на действия Газпрома из-за отсутствия лидера в Европе.

— Это формирование нового правительства в Германии, фактически у них нет лидера, ведущего ЕС неофициально 16 лет. Во Франции также готовятся к выборам и ситуация, которая сложилась с лидерством в Евросоюзе – ужасная. Никто не хочет брать на себя, даже, вопросы ведения переговоров от имени ЕС с РФ. Хотя сейчас это должны сделать европейцы, а не мы, как это было в 2014-м, — сказала она.

Она добавила, что это общеевропейский кризис и это, “к сожалению, слабость демократических режимов”.

Зеркаль также считает, что президенту РФ Владимиру Путину и российскому газовому монополисту Газпрому безразлично, какая ситуация с газом сложится на европейском рынке.

По ее словам, Россия, сокращая транзит газа через Украину, фактически манипулирует Украиной и Европой в целом в противостоянии с США.