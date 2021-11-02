Квола реакція Європейського союзу на зростання цін, неможливість вирішити питання, як створити спільний резерв – лише збільшує апетити Газпрому.

Про це заявила радниця міністра енергетики Олена Зеркаль у програмі Свобода слова на ICTV.

На її думку, Євросоюз мляво реагує на дії Газпрому через відсутність наразі лідера у Європі.

— Це формування нового уряду в Німеччині, фактично у них немає лідера, який вів ЄС неофіційно 16 років. У Франції також готуються до виборів і ситуація, яка склалася з лідерством у Євросоюзі – жахлива. Ніхто не хоче брати на себе, навіть, питання ведення переговорів від імені ЄС з РФ. Хоча, зараз це мають зробити європейці, а не ми, як це було у 2014-му, – сказала вона.

Вона додала, що це загальноєвропейська криза і це, “на жаль, слабкість демократичних режимів”.

Зеркаль також вважає, що президенту РФ Володимиру Путіну та російському газовому монополісту Газпрому байдуже, яка ситуація з газом складеться на європейському ринку.

За її словами, Росія, скорочуючи транзит газу через Україну, фактично маніпулює Україною та Європою загалом у протистоянні із США.