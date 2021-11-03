Прислали гроші з РФ: на акцію проти вакцинації прийшли прибічники “руского міра”

У Києві під час мітингу антивакцинаторів нагадали про себе прихильники дружби з Росією. На відео, опублікованому у мережі, одна з учасниць протесту дякує РФ за фінансування та закликає до дружби з росіянами, зауважуючи, що “війни насправді немає”.

Факти ICTV з’ясували, що ця жінка є керівницею черкаського філіалу STOP Fake Pandemic/СТОП Фейк Пандемія. Це так званий громадський рух “проти лже-пандемії коронавірусу та карантинного терору”. Так пише про себе сама організація, про це йдеться у обліковому записі в соцмережі Facebook.

На відеозаписі Олена Фаїст, так звати громадянку, заявляє, що ніби “війну нав’язали штучно, але насправді її немає”.

– Друзі… от я бачу Москва, Пітер, хочу передати братам-слов’янам привіт. Мені присилали гроші навіть з Росії. Низький вам уклін, що ви нас підтримуєте, ви розумієте, що ми єдиний народ. Нас розділили, ми всі в одному човні плили і пливемо. Нас розділяли спеціально і цькували всі ці роки, нав’язали нам штучну війну, якої насправді немає. Ми це все чудово усвідомили і більше не будемо вестися на ці провокації…, – заявила учасниця протесту.

Це відео знімав чоловік на ім’я Олександр Надьожа. Коли пізніше його запитали, чи поділяє він позицію Олени Фаїст щодо війни, він повідомив, що “у нас війна політиків”. У соцмережах Надьожі є багато антивакцинаторських закликів, також він є прихильником відродження СРСР.

В одному зі столичних пабліків з пошуку короткострокового заробітку з’явилося оголошення про набір масовки на мітинг проти вакцинації. За участь у заході обіцяли гонорар у розмірі 900 грн.

Реакція поліції

Факти ICTV поцікавилися у поліції, чи звернули вони увагу на інцидент з прихильниками “руского міра” на мітингу антивакцинаторів.

У поліції переглянули відеозапис і пообіцяли провести перевірку, та, ймовірно, передати його Службі безпеки України.

– Буде проведена перевірка, і найімовірніше, ми повідомимо про цей факт Службі безпеки України, і там уже будуть ухвалювати відповідні рішення, – відповіла нам у коментарі Оксана Тищенко, прес-секретарка Печерського управління поліції Києва.

Мітинг антивакцинаторів у Києві розпочався вранці 3 листопада. Противники вакцинації від коронавірусу зібралися у центрі столиці – біля Верховної Ради.

Більшість громадян були без засобів захисту та не дотримувалися безпечної дистанції. Основні вимоги мітингувальників – скасувати карантинні обмеження та заборонити примусову вакцинацію.

Учасники акції навіть перекрили кілька вулиць в урядовому кварталі.