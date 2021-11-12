В киевском отеле Национальный открыли центр вакцинации против Covid-19

Верховная Рада совместно с Минздравом открывает в отеле Национальный центр вакцинации против Covid-19.

Пункт начнет работу в понедельник, 15 ноября, по следующему графику:

понедельник, вторник, четверг-воскресенье – с 9.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 13.30),

среда – с 14.00 до 20.00 (перерыв с 17.00 до 17.30).

Прививки будут проводить мобильные бригады всеми имеющимися в Украине вакцинами.

Вакцинироваться смогут все желающие от 18 лет, а также дети от 12 лет при наличии у них всех рутинных прививок.

Записаться на вакцинацию в центр в отеле Национальный можно в сервисе Helsi.

К 85 правонарушениям, связанным с подделкой Covid-документов, причастны медицинские работники. Их планируют в дальнейшем отстранять и увольнять с должностей.

Об этом рассказала заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Мария Карчевич на брифинге. По ее словам, таких работников отстраняют или увольняют с работы.