Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина

В киевском отеле Национальный открыли центр вакцинации против Covid-19

Абрамова Юлия редактор ленты
Вакцинація

Верховная Рада совместно с Минздравом открывает в отеле Национальный центр вакцинации против Covid-19.

Пункт начнет работу в понедельник, 15 ноября, по следующему графику:

  • понедельник, вторник, четверг-воскресенье – с 9.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 13.30),
  • среда – с 14.00 до 20.00 (перерыв с 17.00 до 17.30).

Прививки будут проводить мобильные бригады всеми имеющимися в Украине вакцинами.

Вакцинироваться смогут все желающие от 18 лет, а также дети от 12 лет при наличии у них всех рутинных прививок.

Записаться на вакцинацию в центр в отеле Национальный можно в сервисе Helsi.

Читайте
Вакцинация учителей от коронавируса достигла 88,2% - Шкарлет

К 85 правонарушениям, связанным с подделкой Covid-документов, причастны медицинские работники. Их планируют в дальнейшем отстранять и увольнять с должностей.

Об этом рассказала заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Мария Карчевич на брифинге. По ее словам, таких работников отстраняют или увольняют с работы.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка