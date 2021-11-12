Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна

У київському готелі Національний відкрили центр вакцинації проти Covid-19

Абрамова Юлія редакторка стрічки
Вакцинація

Верховна Рада спільно з МОЗ відкривають у готелі Національний центр вакцинації проти Covid-19.

Пункт розпочне роботу в понеділок, 15 листопада, за наступним графіком:

  • понеділок, вівторок, четвер-неділя – з 9.00 до 16.00 (перерва з 13.00 до 13.30),
  • середа – з 14.00 до 20.00 (перерва з 17.00 до 17.30).

Щеплення проводитимуть мобільні бригади всіма наявними в Україні вакцинами.

Вакцинуватися зможуть усі охочі віком від 18 років, а також діти від 12 років за наявності в них усіх рутинних щеплень.

Записатися на вакцинацію в центр у готелі Національний можна у сервісі Helsi.

Читайте
Вакцинація вчителів від коронавірусу сягнула 88,2% – Шкарлет

До 85 правопорушень, пов’язаних з підробленням Covid-документів, причетні медичні працівники. Їх планують надалі відсторонювати та звільняти з посад.

Про це розповіла заступниця міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Марія Карчевич на брифінгу. За її словами, таких працівників відстороняють або звільняють з роботи.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка