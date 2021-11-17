Беларусь прекращает поставку электричества в Украину

В четверг, 18 ноября, Беларусь прекратит поставки электроэнергии на территорию Украины.

Об этом со ссылкой на Министерство энергетики Беларуси сообщают местные СМИ.

– Возможность дальнейшего осуществления поставок электроэнергии в Украину будет рассматриваться белорусской стороной с учетом технических возможностей, – цитирует пресс-службу министерства белорусское госагентство БЕЛТА.

В начале ноября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что во время отопительного сезона 2021-2022 годов в Украине не будет отключений газа и электричества.

Правительство ожидает, что в течение осенне-зимнего периода будут работать 14 из 15 атомных электростанций по схеме, в которой 13 блоков будут основными и еще один – резервным.

Власти рассчитывают, что таким образом все бытовые и промышленные потребители будут обеспечены электроэнергией за счет атомной энергетики.

Источник: БЕЛТА