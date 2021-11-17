Білорусь припиняє постачання електрики в Україну

У четвер, 18 листопада, Білорусь припинить постачання електроенергії на територію України.

Про це з посиланням на Міністерство енергетики Білорусі повідомляють місцеві ЗМІ.

– Можливість подальшого здійснення постачання електроенергії в Україну розглядатиметься білоруською стороною з урахуванням технічних можливостей, – цитує прес-службу міністерства білоруське держагентство БЕЛТА.

На початку листопада прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що під час опалювального сезону 2021-2022 років в Україні не буде відключень газу та електрики.

Уряд очікує, що протягом осінньо-зимового періоду працюватимуть 14 з 15 атомних електростанцій за схемою, в якій 13 блоків будуть основними та ще один – резервним.

Влада розраховує, що таким чином усі побутові та промислові споживачі будуть забезпечені електроенергією за рахунок атомної енергетики.

Джерело: БЕЛТА