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Факты / Украина / Политика
Людмила Богданова |

На КПВВ в Крыму и на Донбассе появится бесплатный транспорт

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Правительство улучшило условия пересечения линии разграничения в Донецкой и Луганской областях, а также на полуострове Крым. Соответствующее решение министры приняли на заседании 28 июля.

Кабмин обеспечит перевозки людей на контрольно-пропускные пункты через линию разграничения. Проезд будет бесплатным.

— Часто в некоторых пунктах пересечения люди, в частности, пожилые или с инвалидностью, вынуждены преодолевать значительные расстояния пешком, — заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Организацию регулярных перевозок положили на государственное предприятие Реинтеграция и восстановления, которое принадлежит Министерству социальной политики.

Транспорт будет курсировать в пределах контролируемой территории от контрольных пунктов въезда-выезда до линии разграничения и в обратном направлении. Средства на организацию перевозок выделят из государственного бюджета.

Фото: УНИАН

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