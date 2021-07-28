На КПВВ в Крыму и на Донбассе появится бесплатный транспорт

Правительство улучшило условия пересечения линии разграничения в Донецкой и Луганской областях, а также на полуострове Крым. Соответствующее решение министры приняли на заседании 28 июля.

Кабмин обеспечит перевозки людей на контрольно-пропускные пункты через линию разграничения. Проезд будет бесплатным.

— Часто в некоторых пунктах пересечения люди, в частности, пожилые или с инвалидностью, вынуждены преодолевать значительные расстояния пешком, — заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Организацию регулярных перевозок положили на государственное предприятие Реинтеграция и восстановления, которое принадлежит Министерству социальной политики.

Транспорт будет курсировать в пределах контролируемой территории от контрольных пунктов въезда-выезда до линии разграничения и в обратном направлении. Средства на организацию перевозок выделят из государственного бюджета.