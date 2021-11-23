На КПВВ Чонгар і Каланчак збудують автостанції і запустять електрокари – Верещук

У 2022 році на контрольно-пропускних пунктах з тимчасово окупованим Кримом Чонгар і Каланчак планують збудувати автостанції і запустити електрокари.

Завдяки цьому на КПВВ будуть доступні регулярні перевезення. Про це повідомила віце-прем’єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

– КПВВ Чонгар вже на балансі нашого держпідприємства і, звісно, він обслуговується. Однак у нас ще є завдання облаштувати тут аптечний пункт, приміщення банку та автобусну станцію для комфорту наших громадян. Ця робота почнеться з січня 2022 року, – зазначила вона.

Наразі вирішують питання розміщення автостанції на КПВВ Чонгар та Каланчак та налагодження автобусного сполучення від сервісних зон КПВВ на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї.

Ірина Верещук додала, що розглядається можливість придбання чотирьох електромобілів для цих контрольно-пропускних пунктів, які перевозитимуть людей.

За її словами, Мінреінтеграції готове оголосити конкурс на придбання електромобілів у січні, тому до лютого питання перевезення буде вирішене.

Крім того, Ірина Верещук запевнила, що українці, які перетинають адміністративну межу тимчасово окупованого Криму, будуть мати змогу вакцинуватися безпосередньо на КПВВ.

Джерело: Мінреінтеграції