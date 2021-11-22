На этой неделе журналисты издания Bellingcat вместе с проектом The Insider обнародовали свое расследование так называемого Вагнергейта.

Политолог Владимир Фесенко отмечает важность материала. По его словам, он показывает не только, почему произошел провал спецоперации, но и участие России в войне против Украины и уровень украинской разведки.

План украинских силовиков под названием Авеню преследовал цель собрать и привезти в Украину настоящих убийц и военных преступников, связанных с российско-украинской войной на Донбассе. Речь идет о задержании головорезов из частной военной компании Вагнера.

— Беспрецедентная операция, поражающая своим размахом, — так о плане по захвату вагнеровцев говорят спецслужащие.

Начиналось все с того, что наши разведчики завербовали боевика, помогавшего координировать операцию на территории врага. А дальше спецслужбам удалось провернуть хитрость, что боевики сами же себя и сдали и, кроме того, описали все свои преступления.

Но ключевой задачей было не просто собрать информацию, а доставить преступников в зал суда.

– Мы хотели не только показать, как они это делали. Самое главное – мы хотели показать другим государствам, что мы можем привлечь их к ответственности. Задача была одна: определить их, и в какой-то степени, в какой-то форме доставить их в суд, — сообщил в интервью программе Свобода слова Савика Шустера начальник Главного управления разведки Минобороны 2016-2020 годов Василий Бурба.

План разведки заключался в том, чтобы “нанять” вагнеровцев на работу. А когда они будут лететь к месту назначения, посадить самолет в Украине и задержать преступников. Но все пошло не по плану под конец спецоперации.

Глава главного управления разведки был уволен вскоре после провала. А сами власти сначала заявили, что никакой операции не было вообще. Затем сообщили, что она все же была, но планировалась не из Киева.

Ситуация стала еще запутаннее, когда президент Украины Владимир Зеленский неожиданно заявил, что загодя поговорил с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко о спецоперации.

По странному совпадению, после этого боевиков в Минске задерживает белорусский КГБ. И почти сразу Лукашенко отдает вагнеровцев Путину.

Но кто мог знать о спецоперации или слить информацию? В расследовании журналистов Bellingcat объясняется причина: украинские власти только договорились с Кремлем о перемирии на Донбассе и боялись его сорвать.

Однако после этого генерал Бурба публично заявил, что операцию перенесли, потому что ему дал указание глава Офиса президента Андрей Ермак.

У экспертов это вызвало немало вопросов. Хотя специально созданная парламентская временная следственная комиссия заявила, что доказательств команды об отложении операции нет.

Вместе с тем факт остается фактом: уникальную операцию, о которой знали всего несколько власть имущих, сорвали. Кто за этим стоит — вопрос открытый.