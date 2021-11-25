В тюрьмах Донецкой и Луганской областей незаконно содержат 300 украинцев — Денисова

По состоянию на конец ноября 2021 года в тюрьмах в оккупированных Россией районах Донецкой и Луганской областей незаконно содержат 300 граждан Украины.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

— Подконтрольные РФ незаконные вооруженные формирования содержат в тюрьмах ОРДЛО 300 граждан Украины: 223 – в Донецкой и 77 – в Луганской области, – написала Денисова в Facebook.

Денисова по итогам форума Преодоление конфликта на Донбассе как задача поколений: продвижение справедливости, диалога, примирения, сообщила, что в Украине за восемь лет с начала вооруженной агрессии со стороны РФ не был законодательно определен статус лиц, пострадавших от военного конфликта.

Частично урегулировано определение статуса потерпевшего от конфликта лица только в отношении детей, пострадавших в результате военных действий и лиц с инвалидностью в результате войны, получивших ранения на территории АТО/ООС.

Накануне Людмила Денисова обратилась в Международный комитет Красного Креста в Украине с просьбой предоставить жителям оккупированных территорий препараты для экстренной профилактики бешенства.

Местные жители, пострадавшие от нападений бездомных животных, обращаются в больницы, в частности для получения экстренной прививки.

В связи с большим количеством инфицированных в местных медицинских учреждениях не хватает препаратов.