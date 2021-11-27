Зеленский обратился к украинцам в День памяти жертв голодомора

Президент Украины Владимир Зеленский в День памяти жертв Голодомора в своем обращении к гражданам отметил, что потеряв миллионы жизней Украина доказала свою непокорность.

— Потеряв миллионы жизней, Украина в прошлом веке доказала: мы являемся нацией, которую нельзя покорить даже тотальным голодом. Зажгите сегодня свечу и поставьте на свое окно, чествуя память погибших, — написал сегодня президент.

Втративши мільйони життів, Україна в минулому столітті довела: ми є нацією, яку не можна підкорити навіть тотальним голодом. Запаліть сьогодні свічку й поставте на своє вікно, вшановуючи пам’ять загиблих. pic.twitter.com/wrwITLo6r7

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 27, 2021

По разным данным, в результате Голодомора погибли более 4-7 млн украинцев.

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Сегодня, 27 ноября, в 16.00, память об украинцах, убитых во время геноцида, чтят минутой молчания и зажиганием свечей на центральных площадях городов, возле памятников жертвам Голодомора, в храмах и в Зале памяти Национального музея Голодомора. геноцида в Киеве. Традицию зажигать свечи в окне своих домов, так называемую акцию Свеча в окне, предложил исследователь Голодомора Джеймс Мейс.