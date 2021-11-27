В День памяти жертв Голодомора патриарх Варфоломей отслужил литургию и панихиду

В День памяти жертв Голодоморов Вселенский Патриарх Варфоломей отслужил Литургию и панихиду в храме в Турции.

Событие транслировало генеральное консульство Украины в Стамбуле в Facebook. Церковная церемония состоялась в соборе Святого Георгия, расположенного в Стамбуле. Она началась 27 ноября в 9.00 по турецкому времени (в 8.00 по киевскому времени).

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К общей молитве и памяти жертв Голодоморов могли присоединиться все желающие. Для тех, кто не смог приехать в Стамбул лично, церемонию транслировали онлайн.

Голодомор в Украине

Каждую четвертую субботу ноября украинцы чтят память жертв Голодоморов первой половины XX века (1932-1933, 1921 -1922 и 1946-1947 годов).

В этом году трагическая дата пришлась на 27 ноября. Президент Владимир Зеленский убежден, что украинцы – это нация, которую нельзя покорить даже тотальным голодом.

По его мнению, Украина доказала это в прошлом веке, потеряв миллионы жизней. В этот день традиционно зажигают свечу, которую ставят на окно, чтя память погибших во время тех страшных событий.