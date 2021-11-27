Зеленський звернувся до українців у День пам’яті жертв голодомору

Президент України Володимир Зеленський у День пам’яті жертв Голодомору у своєму зверненні до громадян зазначив, що втративши мільйони життів Україна довела власну нескореність.

– Втративши мільйони життів, Україна у минулому столітті довела: ми є нацією, яку не можна підкорити навіть тотальним голодом. Засвітіть сьогодні свічку і поставте на своє вікно, вшановуючи пам’ять загиблих, – написав сьогодні президент.

Втративши мільйони життів, Україна в минулому столітті довела: ми є нацією, яку не можна підкорити навіть тотальним голодом. Запаліть сьогодні свічку й поставте на своє вікно, вшановуючи пам’ять загиблих. pic.twitter.com/wrwITLo6r7 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 27, 2021

За різними даними, внаслідок Голодомору загинуло понад 4-7 млн українців.

Сьогодні, 27 листопада, о 16.00, пам’ять про українців, убитих під час геноциду, вшановують хвилиною мовчання та запалюванням свічок на центральних площах міст, біля пам’ятників жертвам Голодомору, у храмах та в Залі пам’яті Національного музею Голодомору. геноцида у Києві. Традицію запалювати свічки у вікні своїх будинків, так звану акцію Свічка у вікні, запропонував дослідник Голодомору Джеймс Мейс.