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Факти / Україна

Зеленський звернувся до українців у День пам’яті жертв голодомору

Абрамова Юлія редакторка стрічки
Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у День пам’яті жертв Голодомору у своєму зверненні до громадян зазначив, що втративши мільйони життів Україна довела власну нескореність.

– Втративши мільйони життів, Україна у минулому столітті довела: ми є нацією, яку не можна підкорити навіть тотальним голодом. Засвітіть сьогодні свічку і поставте на своє вікно, вшановуючи пам’ять загиблих, – написав сьогодні президент.

За різними даними, внаслідок Голодомору загинуло понад 4-7 млн українців.

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Сьогодні, 27 листопада, о 16.00, пам’ять про українців, убитих під час геноциду, вшановують хвилиною мовчання та запалюванням свічок на центральних площах міст, біля пам’ятників жертвам Голодомору, у храмах та в Залі пам’яті Національного музею Голодомору. геноцида у Києві. Традицію запалювати свічки у вікні своїх будинків, так звану акцію Свічка у вікні, запропонував дослідник Голодомору Джеймс Мейс.

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