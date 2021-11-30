КСУ отсрочил проведение присяги для судей, назначенных Зеленским

30 ноября Конституционный суд Украины отсрочил приведение к присяге новых судей, назначенных по квоте президента.

Об этом сообщила Ольга Совгиря – представитель Верховной Рады в Конституционном суде.

Решение об отсрочке до окончательного подтверждения наличия вакантных должностей по квоте президента было принято на заседании. На его проведении настаивали 11 судей КСУ.

В пресс-службе КСУ сообщили, что заседание для приведения к присяге новоназначенных судей состоятся после прекращения полномочий судей, назначенных в 2013-2018 годах. Об этом говорится в принятом постановлении.

В КСУ отметили, что в течение периода 2013-2018 годов президент назначил на должность шесть судей, полномочия которых не прекращены и которые не уволены с должности по основаниям, определенным статьей 149-1 Конституции.

На днях президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о назначении двух судей КСУ. Ими стали Оксана Грищук и Александр Петришин.

Потом в Офисе президента сообщили, что Зеленский выполнил свою конституционную обязанность и назначил судей на должности, которые были вакантны еще с марта.

Кандидатуры судей выбирали помощью конкурса, для этого президент создал конкурсную комиссию. В конкурсе приняли участие 22 человека.

После проведения собеседований глава государства определил двух самых профессиональных судей. Александр Петришин ранее был президентом Национальной академии правовых наук Украины, а Оксана Грищук – профессором Львовского национального университета им. Ивана Франко.