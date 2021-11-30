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Факти / Україна

КСУ відтермінував проведення присяги для суддів, призначених Зеленським

Людмила Богданова редакторка стрічки
КСУ

30 листопада Конституційний суд України відтермінував приведення до присяги нових суддів, призначених за квотою президента.

Про це повідомила Ольга Совгиря – представник Верховної Ради у Конституційному суді.

Рішення про відтермінування до остаточного підтвердження наявності вакантних посад за квотою президента було ухвалено на засіданні. На його проведенні наполягали 11 суддів КСУ.

У прес-службі КСУ повідомили, що засідання для приведення до присяги новопризначених суддів відбудуться після припинення повноважень суддів, яких призначили у 2013–2018 роках. Про це йдеться в ухваленій постанові.

У КСУ наголосили, що протягом період 2013–2018 років президент  призначив на посаду шістьох суддів, повноваження яких не припинено та яких не звільнено з посади на підставах, визначених статтею 149-1 Конституції.

Днями президент України Володимир Зеленський підписав укази про призначення двох суддів КСУ. Ними стали Оксана Грищук та Олександр Петришин.

Згодом в Офісі президента повідомили, що Зеленський виконав свій конституційний обов’язок і призначив суддів на посади, які були вакантні ще з березня.

Кандидатуру суддів обиралися за допомогою конкурсу, для цього президент утворив конкурсну комісію. У конкурсі взяли участь 22 особи.

Після проведення співбесід глава держави визначив двох найпрофесійніших суддів. Олександр Петришин раніше був президентом Національної академії правових наук України, а Оксана Грищук – професором Львівського національного університету ім. Івана Франка.

Фото: УНІАН

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