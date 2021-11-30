КСУ відтермінував проведення присяги для суддів, призначених Зеленським

30 листопада Конституційний суд України відтермінував приведення до присяги нових суддів, призначених за квотою президента.

Про це повідомила Ольга Совгиря – представник Верховної Ради у Конституційному суді.

Рішення про відтермінування до остаточного підтвердження наявності вакантних посад за квотою президента було ухвалено на засіданні. На його проведенні наполягали 11 суддів КСУ.

У прес-службі КСУ повідомили, що засідання для приведення до присяги новопризначених суддів відбудуться після припинення повноважень суддів, яких призначили у 2013–2018 роках. Про це йдеться в ухваленій постанові.

У КСУ наголосили, що протягом період 2013–2018 років президент призначив на посаду шістьох суддів, повноваження яких не припинено та яких не звільнено з посади на підставах, визначених статтею 149-1 Конституції.

Днями президент України Володимир Зеленський підписав укази про призначення двох суддів КСУ. Ними стали Оксана Грищук та Олександр Петришин.

Згодом в Офісі президента повідомили, що Зеленський виконав свій конституційний обов’язок і призначив суддів на посади, які були вакантні ще з березня.

Кандидатуру суддів обиралися за допомогою конкурсу, для цього президент утворив конкурсну комісію. У конкурсі взяли участь 22 особи.

Після проведення співбесід глава держави визначив двох найпрофесійніших суддів. Олександр Петришин раніше був президентом Національної академії правових наук України, а Оксана Грищук – професором Львівського національного університету ім. Івана Франка.