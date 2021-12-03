Законопроект Зеленского о множественном гражданстве рассмотрят в 2022 году

Президент Украины внес на рассмотрение парламента так называемый законопроект о множественном гражданстве. Документ имеет статус безотлагательного. Согласно тексту, опубликованному на сайте Верховной Рады, украинцы смогут официально иметь гражданство или подданство других стран.

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республике Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений Дмитрий Лубинец сообщил о том, что документ будут рассматривать в 2022 году.

В соцсети Лубинец поинтересовался мнением пользователей относительно законопроекта.

— Интересно ваше мнение на этот счет. Поддержали бы вы такой законопроект, – спросил он.

В комментарии СМИ он сообщил, что не будет выносить документ на заседание комитета без заключения ГНЕУ.

Лубинец выразил уверенность в том, что законопроект быстро примет комитет, однако есть сомнения относительно парламента.

В законопроекте, по словам депутата, есть как плюсы, так и минусы. В частности, из плюсов – возможность получить украинский паспорт для представителей украинской диаспоры. Из минусов он указал неопределенность.

— Как считать – это граждане Украины или иностранных государств с ограниченными правами граждан Украины? Здесь есть противоречия, — отметил Лубинец.

По его мнению, самые высокие представительские полномочия в государстве должны иметь возможность получать только граждане Украины, получившие паспорт по рождению или после 10 лет проживавшие на территории Украины.

Читайте В Украине хотят обязать чиновников декларировать множественное гражданство

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради низку законопроектів, які стосуються множинного громадянства, а також протидії загрозам у сфері громадянства.

Загалом йдеться про п’ять проектів законів. Як зазначили в Офісі президента, усі вони розроблені на виконання рішення РНБО (Ради нацбезпеки і оборони) Про невідкладні заходи щодо протидії загрозам національній безпеці у сфері громадянства (від 26 лютого 2021 року).