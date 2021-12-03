Президент України вніс на розгляд парламенту так званий законопроект про множинне громадянство. Документ має статус невідкладного. Згідно із текстом, опублікованим на сайті Верховної Ради, українці зможуть офіційно мати громадянства чи підданства інших країн.

Голова Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин Дмитро Лубінець повідомив про те, що розглядатимуть документ у 2022 році.

У соцмережі Лубінець поцікавився думкою користувачів щодо законопроекту.

– Цікава ваша думка з цього приводу. Чи підтримали би ви такий законопроєкт, – спитав він.

У коментарі ЗМІ депутат повідомив, що не буде виностити документ на засідання комітету без висновку ГНЕУ.

Лубінець висловив впевненість у тому, що законопроект швидко ухвалить комітет, однак він вагається щодо парламенту.

У законопроекті, зі слів Лубінця, є як плюси, так і мінуси. Зокрема, з плюсів — можливість отримати український паспорт для представників української діаспори. З мінусів він зазначив певну невизначеність.

– Як все ж таки рахувати — це громадяни України, чи іноземних країн з обмеженими правами громадян України? Існують суперечності, — сказав він.

На його думку, найвищі представницькі повноваження в державі повинні мати можливість отримувати тільки громадяни України, які отримали паспорт за народженням, або не менше 10 років проживали на території України.

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради низку законопроектів, які стосуються множинного громадянства, а також протидії загрозам у сфері громадянства.

Загалом йдеться про п’ять проектів законів. Як зазначили в Офісі президента, усі вони розроблені на виконання рішення РНБО (Ради нацбезпеки і оборони) Про невідкладні заходи щодо протидії загрозам національній безпеці у сфері громадянства (від 26 лютого 2021 року).