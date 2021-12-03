В Украине хотят обязать чиновников и руководителей стратегических государственных предприятий декларировать множественное гражданство. А за ложь в таких декларациях предлагается ввести уголовную ответственность.

Об этом говорится в законопроектах №6369 и №6372, которые инициировал президент Владимир Зеленский. В четверг, 2 декабря, эти документы появились на сайте Верховной Рады.

– Все политики и чиновники, которые по закону о предотвращении коррупции заполняют электронные декларации, должны обязательно указывать наличие гражданства или подданства других государств. Если лицо… также является гражданином другого государства, оно должно об этом честно сообщить. Украинское общество имеет право знать об этом. За преднамеренные попытки скрыть факт двойного гражданства человек должен нести уголовную ответственность, – отметил Владимир Зеленский, которого цитирует пресс-служба Офиса президента.

Согласно проекту закона № 6369, декларацию о наличии или отсутствии гражданства иностранного государства (государств) должны подавать:

• чиновники (лица, выполняющие функции государства или местного самоуправления);

• руководители (заместители руководителя) стратегических объектов государственной собственности, что имеют важное значение для экономики и безопасности Украины;

• лица, имеющие доступ к государственной тайне;

• члены избирательных комиссий (или комиссий по проведению референдума), а также официальные наблюдатели на выборах или референдуме;

• члены политических партий.

В такой декларации следует указать сведения о наличии (отсутствии), приобретении, нахождении в процедуре приобретения гражданства или подданства другого государства (или государств).

Декларации должны будут подавать и те, кто претендует на государственные должности или должности руководителей стратегических предприятий; планирует вступить в партию или стать членом избирательной комиссии, наблюдателем; хочет получить доступ к государственной тайне.

Проверка достоверности данных в таких декларациях будет осуществляться Службой безопасности Украины.

Вводятся ограничения для украинцев, имеющих гражданство или подданство другого государства (или государств), находиться на должностях в государственных органах, быть членами партий, избирательных комиссий, наблюдателями на выборах и референдумах, иметь доступ к государственной тайне, а также быть руководителями на стратегических объектах госсобственности.

За неподачу декларации или внесение в нее ложных данных могут ввести ответственность (административную и уголовную). Это предусмотрено законопроектом №6372.

Так, предлагается ввести штрафы за:

• несвоевременную подачу декларации об иностранном гражданстве – в размере от 50 до 100 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (это 850 – 1 700 грн);

• неподачу декларации – в размере от 50 до 80 минимумов доходов граждан (850 – 1 360 грн) с лишением права занимать должности в течение года.

А за преднамеренное внесение недостоверных данных в декларацию предусмотрена уголовная ответственность: штраф от 4 000 до 5 000 минимумов доходов граждан (68 – 85 тыс. грн); или ограничение свободы сроком до трех лет.

Накануне, выступая в Верховной Раде, президент Владимир Зеленский анонсировал внесение в ВР законопроекта о множественном гражданстве.

Глава государства отметил, что во всем мире сейчас – 65 млн украинцев, для которых этот вопрос важен.