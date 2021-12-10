1 тыс. грн. за вакцинацию можно получить еще до 19 декабря. В Министерстве цифровой трансформации рассказали, как это сделать.

Чтобы получить 1 тыс. грн, нужно принять участие в пилоте проекта. єПідтримка в приложении Дія. Он стартует в понедельник, 13 декабря.

Для этого необходимо обновить приложение до последней версии. Затем нужно зайти в приложение Дія и ответить на приглашение.

— Запишитесь на пилот проекта єПідтримка в приложении и станьте первыми, кто воспользуется самой удобной услугой выплат в мире, — призывают в Минцифры.

Первые банки начали запускать виртуальные карты для выплаты средств вакцинированным украинцам еще 9 декабря. С этого времени пользователи оформили уже более 300 тыс. карт.

Полноценно выплачивать 1 тыс. грн. за вакцинацию начнут 19 декабря. Средства можно потратить на книги, спортзал, кино, театр, музей или спектакль. Также за них можно купить билеты на самолет или поезд, но в пределах Украины.

На первом этапе средства можно получить только через приложение Дія. Позже появятся альтернативные способы для тех, у кого нет приложения.

Факты ICTV подготовили инструкцию о том, как получить 1 тыс. грн за вакцинацию.

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