Премьер-министр Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в сессионном зале парламента сообщил, что получить выплаты за вакцинацию смогут 8 млн украинских граждан.

— Мы ожидаем, что 8 млн граждан обратятся за выплатой в 1 тыс. грн в этом году. Все будут обеспечены этими средствами. Как и обещано, программа в полной мере заработает с 19 декабря в приложении или на портале Дія, — отметил глава правительства.

Позже Кабмин должен утвердить порядок использования этих средств.

Деньги будут выплачивать в рамках программы президента Владимира Зеленского єПідтримка. Вакцинированные украинцы через портал или приложение Дія смогут получить 1 тыс. грн на определенный перечень услуг.

Накануне сообщалось, что Кабинет министров планирует увеличить до 8 млрд грн сумму, которую направят из госбюджета на 2021 год на выплаты 1 тыс. грн за Covid-вакцинацию.

15 ноября президент Владимир Зеленский объявил, что за вакцинацию от коронавируса обеими дозами украинцы получат по 1 тыс. грн. Эти средства можно будет использовать на абонемент в спортзал или фитнес-клуб, чтобы посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал или выставочный центр.

Под действие этой программы попадут все, кто получил две прививки от коронавируса как до, так и после 19 декабря 2021 года – дня старта выплат. В программу выплат хотят добавить и авиабилеты.

Правительство назвало программу по выдаче 1 тыс. грн за вакцинацию єПідтримка, а также расширило ее использование на покупку книг.