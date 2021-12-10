Тисяча гривень за вакцинацію: у Мінцифри розповіли, як отримати кошти раніше всіх

1 тис. грн за вакцинацію можна отримати ще до 19 грудня. У Міністерстві цифрової трансформації розповіли, як це зробити.

Щоб отримати 1 тис. грн, потрібно взяти участь у пілоті проекту єПідтримка в застосунку Дія. Він стартує у понеділок, 13 грудня.

Для цього передусім необхідно оновити додаток до останньої версії. Потім потрібно зайти в Дію та відповісти на запрошення.

– Запишіться на пілот проекту єПідтримка в застосунку та станьте першими, хто скористається найзручнішою послугою виплат у світі, – закликають у Мінцифри.

Перші банки почали запускати віртуальні картки для виплати коштів вакцинованим українцям ще 9 грудня. З того часу користувачі оформили уже понад 300 тис. карток.

Повноцінно виплачувати 1 тис. грн за вакцинацію почнуть 19 грудня. Кошти можна витратити на книги, спортзал, кіно, театр, музей або виставу. Також за них можна придбати квитки на літак або поїзд, але у межах України.

На першому етапі кошти можна отримати лише через додаток Дія. Пізніше з’являться альтернативні способи для тих, у кого немає додатка.

Факти ICTV підготували інструкцію, як отримати 1 тис. грн за вакцинацію.

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