На днях президент Владимир Зеленский сообщил о планах сделать экономический паспорт украинца. Соответствующий законопроект глава государства пообещал передать на рассмотрение парламента до 10 декабря.

Что такое экономический паспорт, кто его сможет получить, на какие нужды можно использовать средства с его счета и в каких странах мира подобный документ уже есть — читайте в материале.

Экономический паспорт

В Украине под экономическим паспортом предлагают понимать счет ребенка, на котором будут накапливаться деньги от уплаты налогов за использование недр.

– До 10 декабря этого года впервые за всю историю нашей независимости я внесу в Верховную Раду законопроект об экономическом паспорте украинца. Согласно ему, эти средства – плата за использование наших украинских недр – будут накапливаться на персональных счетах детей граждан Украины, — заявил президент Владимир Зеленский.

В Офисе президента считают, что такое перераспределение народного богатства решает ряд вопросов, но, прежде всего, такой важный, как восстановление социальной справедливости.

В целом эта идея не новая и базируется на безусловном базовом доходе. Он предусматривает, что государство регулярно выплачивает гражданину фиксированную сумму денег независимо от уровня дохода. То есть фактически – это минимальная сумма, которая дает возможность заменить пособие по безработице или откладывать деньги.

Идею безусловного базового дохода как поддерживают, так и критикуют. Ее поклонники говорят, что такие выплаты нужно вводить, чтобы снизить уровень бедности населения. Также они часто апеллируют к тому, что эти средства смогут заменить другую социальную помощь, которую из-за высокого уровня бюрократии, множества условий и справок получить очень тяжело.

В то же время противники идеи обращают внимание на то, что массовое введение безусловного базового дохода приведет к тому, что люди перестанут работать и станут тяжелым бременем для экономики.

Как будет работать экономический паспорт в Украине

По словам Владимира Зеленского, деньги, которые будут накапливаться на персональном счете экономического паспорта, дети смогут использовать после достижения совершеннолетия. Их можно будет потратить на получение образования в Украине или покупку собственного жилья.

Позже глава фракции Слуга народа Давид Арахамия добавил, что средства также можно будет перечислить себе на персональный пенсионный накопительный счет и таким образом отложить их на будущую пенсию.

Советник главы государства Олег Устенко сообщил, что экономический паспорт смогут получить дети, рожденные с 2019 года.

По его словам, источников финансирования экономических паспортов будет несколько. В первую очередь, это рентная плата. Важную роль здесь играет принятый во втором чтении законопроект №5600, которым увеличиваются ставки рентной платы.

К другим источникам относятся часть поступлений от приватизации и часть средств от борьбы со скрутками и контрабандой.

Ожидается, что до того, как дети получат доступ к аккумулированным средствам, их инвестируют в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Они считаются одним из финансовых инструментов с минимальными рисками, а еще имеют прибыльность выше инфляции.

Однако не исключено, что в будущем круг инвестиционных инструментов может быть расширен.

Опыт других стран

Программы подобных выплат гражданам за счет дохода от добычи полезных ископаемых уже существуют в нескольких странах. Как правило, это страны с огромными нефтяными ресурсами.

Самым известным примером являются Объединенные Арабские Эмираты. Здесь после рождения ребенка государство открывает ему счет и начисляет фиксированную сумму от торговли нефтью.

К 18-летию на счетах детей-граждан в среднем накапливается около $100 тыс. в эквиваленте. Но получить подобные льготы может только гражданин Эмиратов.

Еще одним примером является Саудовская Аравия. Здесь правительство переводит $10 тыс. на счет каждого новорожденного, выдает $80 тыс. на покупку жилья и еще $13 тыс. – каждому выпускнику высшего учебного заведения.

В Кувейте 10% доходов страны от добычи полезных ископаемых поступают в Фонд будущих поколений. Каждому новорожденному государство открывает банковский счет в размере $3 тыс. За счет процентов и пополнений, которые могут вносить родители, сумма растет.

Одним из известнейших примеров выплаты безусловного базового дохода является Аляска. Штат ежегодно выплачивает дивиденды каждому гражданину из Постоянного фонда, финансируемого за счет доходов от продажи нефти.

Сумма выплат может варьироваться от $1 тыс. до $2 тыс. на человека. Она зависит от цен на нефть в конкретный период времени.

Удастся ли реализовать инициативу президента

Сначала Давид Арахамия заявил, что благодаря экономическому паспорту украинские дети смогут получить от добычи недр минимум $10-12 тыс. Хотя если будет благоприятная ситуация, сумма может вырасти до $15-20 тыс. на выходе.

Экономист Александр Хмелевский в комментарии Фактам ICTV подчеркнул, что в целом государственный бюджет получает более 40 млрд грн доходов за пользование недрами в год. В то же время ежегодно в Украине рождается около 300 тыс. детей.

Хотя власти заявили, что каждый ребенок получит средства в эквиваленте $10-12 тыс., следует понимать, что в начале выплат средства будут распределяться среди одного количества детей, однако в дальнейшем количество детей будет расти. Да, доходы от недр также могут расти, но более низкими темпами.

— Если дети, которые примут участие в распределении средств первыми, теоретически смогут получить заявленную властями сумму, остальные получат значительно меньше. То есть заявленных средств будет недостаточно, чтобы обеспечивать постоянно выплаты всем детям на уровне $10 тыс., — добавил эксперт.

Александр Хмелевский напомнил, что глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев уже заявил, что на выплаты могут использоваться и другие средства, например, доходы от приватизации, импортный НДС и тому подобное. Но в любом случае программа будет финансироваться за счет доходов госбюджета.

– Наш бюджет постоянно дефицитный и средств в нем не хватает. Потеря даже 40 млрд грн в год увеличит дефицит бюджета и приведет к сокращению расходов по другим статьям. Скорее всего, МВФ решительно выступит против этой программы, что может привести к прекращению кредитования Украины целым рядом финансовых организаций, – предположил экономист.

Кроме того, Александр Хмелевский обратил внимание на еще одно несовершенство этой инициативы. Так, эксперт подчеркнул, что пока неясно, кто будет управлять средствами до достижения детьми 18 лет и как эти накопления планируют защитить от инфляции.

Ведь за 18 лет деньги могут существенно обесцениться и дети получат копейки. То есть реализация этого проекта нанесет большой ущерб стране и не обеспечит будущее детям.

— Также программа является дискриминационной по отношению к детям, родившимся до 2019 года. Здесь возникает вопрос: чем они хуже? Поэтому родители таких детей воспринимают эту программу крайне негативно, – отметил эксперт.

В целом, экономист предполагает, что инициативу Владимира Зеленского вряд ли удастся реализовать. По мнению эксперта, этот законопроект останется в Верховной Раде без рассмотрения, а само обещание, как и многие другие, скоро забудут.