Президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект №6394 об экономическом паспорте.

Глава государства определил документ как неотложный. Текста законопроекта пока нет, но отмечается, что его передали на рассмотрение руководству парламента.

Кроме того, Владимир Зеленский подал на рассмотрение Верховной Рады сопроводительные к этому документу законопроекты №6395 о внесении изменений в бюджетный кодекс Украины относительно государственных взносов в систему экономического паспорта и №6396 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения средств Фонда будущих поколений.

Они также определены президентом как неотложные.

1 декабря, выступая в парламенте, президент Владимир Зеленский заявил о планах сделать экономический паспорт украинца. Соответствующий законопроект глава государства пообещал передать на рассмотрение до 10 декабря.

Под экономическим паспортом предлагают понимать счет ребенка, на котором будут накапливаться деньги от уплаты налогов за использование недр.

По словам Владимира Зеленского, деньги, которые будут накапливаться на персональном счете экономического паспорта, дети смогут использовать после достижения совершеннолетия. Их можно будет потратить на получение образования в Украине или покупку собственного жилья.

Но ожидается, что получить экономический паспорт украинца смогут дети, рожденные с 2019 года. Удастся ли реализовать эту инициативу и какие риски она представляет — читайте в нашем материале.