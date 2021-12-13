Економічний паспорт українця – ще передвиборна фішка Зеленського. І ось, на екваторі президенства, він згадав про неї знову. У недавньому посланні до Верховної Ради.

Президент вніс до парламенту пакет законопроектів про створення Фонду майбутніх поколінь та запровадження економічного паспорту українця. Їх тексти поки не оприлюднені, але нам вдалося дізнатися основні положення.

– Кожна дитина, яка народилася з 2019 року, отримає свій рахунок, і на цьому рахунку будуть обліковуватися кошти, які зараховуються цій дитині щороку від ренти на корисні копалини, які видобуваються в Україні.

Тобто більша частина податків за використання українських надр піде не в державний бюджет, а в “скарбнички” маленьких українців.

За 18 років має набратися чималенька сума.

Після досягнення повноліття кожен зможе закрити свій рахунок і отримати гроші. Але якщо 5 останніх років перед виплатою прожив в Україні. Але на готівку сподіватися не варто. Шляхи використання коштів будуть суворо регламентовані.

Багато хто хотів би ділити суму – частину на навчання, частину на житло, але цього наразі не передбачено. Є й ще одна нестиковка. Переважна більшість абітурієнтів в Україні – 17-річні діти. А виплату обіцяють тільки у 18. Тому освіта з переліку ніби випадає.

Тож депутатам у процесі ухвалення закону є, над чим працювати.

Запропонована президентом система перерозподілу національних багатств на користь майбутніх поколінь насправді не нова. Її давно й успішно використовують арабські країни Перської затоки.

Додаткові гроші має дати нещодавно ухвалений закон 5600, який збільшує податки для великого бізнесу.

Утім рента залежить від світових цін і може сильно відрізнятися рік до року. Тому головне, щоб грошей вистачило. Інакше доведеться або відмовлятися від гарної ідеї, або обирати між теперішнім і майбутнім.

Якщо ідею економічного паспорту вдасться втілити в життя, Україна стане фактично першою державою в світі, яка дала своїм громадянам гарантований дохід, маючи замість казкових запасів чорного золота хронічно дефіцитний бюджет.

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