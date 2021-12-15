14 декабря представители НАТО Дэвид Кеттлер и Капо Россин прибыли в зону проведения ООС, чтобы выяснить, какова ситуация сейчас.

Представители сектора безопасности и обороны Украины предоставили иностранным делегатам данные, свидетельствующие о нарушении договоренностей, достигнутых в рамках Трехсторонней контактной группы.

Помощнику генсекретаря НАТО по разведке, руководителю Объединенного департамента разведки и безопасности Международного секретариата НАТО Дэвиду Кеттлеру и руководителю Аналитического управления этого управления Капо Россину продемонстрировали видеозаписи в подтверждение применения противником крупнокалиберной артиллерии, лазерных комплексов противодействия оптическим системам, ударных беспилотников, а также последствия, к которым привело их применение.

После этого представители НАТО посетили передовые позиции в районе Широкино, чтобы воочию увидеть разрушенную российским агрессором гражданскую инфраструктуру.

Посмотрели на разрушенное Широкино: представители НАТО посетили зону ООС / 2 фотографии

За время выполнения задач в населенном пункте было зафиксировано 254 обстрела, в результате которых украинская сторона понесла безвозвратные и санитарные потери.

По словам командира одной из бригад, к 2014 году в Широкино была почти тысяча жителей. Сейчас в поселке нет ни одного гражданского человека.

Источник: Штаб ООС

Фото: Штаб ООС