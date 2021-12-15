14 грудня представники НАТО Девід Кеттлер та Капо Россін прибули до зони проведення ООС, щоб з’ясувати, якою нині є ситуація.

Представники сектору безпеки та оборони України надали іноземним делегатам дані, що свідчать про порушення домовленостей, досягнутих у межах Тристоронньої контактної групи.

Помічнику генсекретаря НАТО з розвідки, керівнику Об’єднаного департаменту з розвідки та безпеки Міжнародного секретаріату НАТО Девіду Кеттлеру та керівнику Аналітичного управління цього управління Капо Россіну продемонстрували відеозаписи на підтвердження застосування противником великокаліберної артилерії, лазерних комплексів протидії оптичним системам, ударних безпілотників, а також наслідки, до яких призвело їхнє застосування.

Після цього представники НАТО відвідали передові позиції в районі Широкиного, щоб на власні очі побачити зруйновану російським агресором цивільну інфраструктуру.

Подивились на зруйноване Широкине: представники НАТО відвідали зону ООС / 2 фотографии

За час виконання завдань в населеному пункті було зафіксовано 254 обстріли, внаслідок яких українська сторона зазнала безповоротних та санітарних втрат.

За словами командира однієї з бригад, до 2014 року в Широкиному була майже тисяча жителів. Нині в селищі немає жодної цивільної людини.

Джерело: Штаб ООС

Фото: Штаб ООС