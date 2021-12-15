Кабмин дополнительно выделил более 300 млн грн на вооружение и военную технику

Кабмин перераспределил неиспользованные средства и выделил дополнительно 333 млн 188 тыс. грн на закупку вооружения и военной техники.

Деньги удалось выделить из-за невыполнения плана по строительству (приобретению) жилья для военнослужащих Вооруженных сил Украины в 2021 году, в результате чего возникла необходимость перераспределить финансовый ресурс.

Поэтому более 300 млн грн выделили на программу Развитие, закупка, модернизация и ремонт вооружения, военной техники, средств и оборудования.

Недавно министр обороны Алексей Резников сообщил, что Украина купила у Литвы через агентство поддержки и закупок вооружение НАТО для борьбы с российскими беспилотниками на Донбассе.

В течение декабря наша страна получит первую партию – это 10 антидроновых ружей литовского производства.

Со своей стороны советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что в рамках военной помощи США украинская армия получила 30 пусковых установок противотанковых ракетных комплексов Javelin и 180 ракет.

Часть вооружения уже находится на позициях ВСУ. Также Украина ожидает еще одной партии военной помощи от США.