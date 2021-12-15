Кабмін додатково виділив понад 300 млн грн на озброєння та військову техніку

Кабмін перерозподілив невикористані кошти і виділив додатково 333 млн 188 тис. грн на закупівлю озброєння та військової техніки.

Гроші вдалося виділити через невиконання плану з будівництва (придбання) житла для військовослужбовців Збройних сил України у 2021 році, внаслідок чого виникла необхідність перерозподілити фінансовий ресурс.

Тому понад 300 млн грн виділили на програму Розвиток, закупівля, модернізація та ремонт озброєння, військової техніки, засобів та обладнання.

Нещодавно міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що Україна придбала у Литви через агентство підтримки та закупівель НАТО озброєння для боротьби з російськими безпілотниками на Донбасі.

Протягом грудня наша країна отримає першу партію – це 10 антидронових рушниць литовського виробництва.

Зі свого боку радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що в межах військової допомоги США українська армія отримала 30 пускових установок протитанкових ракетних комплексів Javelin та 180 ракет.

Частина озброєння вже перебуває на позиціях ЗСУ. Також Україна чекає на ще одну партію військової допомоги від США.