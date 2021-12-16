Кабінет міністрів пропонує заборонити фізичним та юридичним особам, які мають тісні зв’язки з Росією, орендувати військове майно в Україні.

Відповідний законопроект був схвалений на сьогоднішньому засіданні уряду.

Згідно із документом, військові частини можуть передавати закріплене за ними рухоме та нерухоме майно в оренду фізичним та юридичним особам (якщо це не шкодить бойовій готовності).

Водночас не зможуть бути орендарями військового майна:

• фізичні та юридичні особи держави, визнаної в Україні країною-агресором (тобто Росії);

• юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником яких є резидент Росії.

– Пропонується виключити з числа можливих орендарів фізичних і юридичних осіб, які мають тісні особисті чи економічні зв’язки з державою, визнаною Верховною Радою державою-агресором, – зазначається в пояснювальній записці до законопроекту.

Документ ще повинна розглянути та підтримати Верховна Рада.

На сьогоднішньому засіданні Кабмін також перерозподілив невикористані кошти та виділив додатково понад 333 млн грн на закупівлю озброєння та військової техніки.

Уряд збільшив видатки на національну безпеку та оборону на 3,7 млрд грн у доопрацьованому проекті державного бюджету на 2022 рік. Так, на сектор безпеки і оборони вирішили виділити 323,138 млрд грн, або 6% ВВП.