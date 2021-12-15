Оккупанты семь раз открывали огонь на Донбассе и ранили украинского бойца

За прошедшие сутки на востоке Украины зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня. Враг дважды применял оружие, запрещенное Минскими договоренностями.

Оккупанты ранили одного бойца ВСУ. Сейчас он находится в больнице, состояние здоровья медики оценивают как средней тяжести.

Украинские защитники открывали ответный огонь из оружия, не запрещенного Минскими договоренностями.

Возле поселка Новолуганское Бахмутского района Донецкой области российские наемники применяли крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В Попаснянском районе Луганской области оккупанты произвели обстрел в направлении поселка Новопочтовское. Там враг привлек танковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы.

В районе населенных пунктов Авдеевка и Гранитное Донецкой области противник вел огонь из минометов калибра 120 мм.

Позиции у села Старогнатовка оккупанты обстреляли из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Недалеко от села Новомихайловка Марьинского района Донецкой области боевики стреляли из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Возле села Водяное в Ясиноватском районе Донецкой области боевики применили ручные противотанковые гранатометы.

Утром 15 декабря в зоне ООС зафиксировали один обстрел – возле Первомайского враг стрелял из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.

На днях на Донбассе украинский воин подорвался на вражеской мине. Взрывное устройство дистанционно установили российские наемники.

49-летнего лейтенанта ВСУ транспортировали в госпиталь. Состояние его здоровья врачи оценили как средней тяжести.

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