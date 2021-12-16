Супермаркет – американское изобретение в сфере масс-маркета начала ХХ века. Сегодня супермаркеты – это часть торгово-развлекательной индустрии, где доля развлекательной все больше растет.

Сильпо – один из крупнейших и старейших сетевых магазинов Украины. Не раз выигрывал международные дизайнерские премии. Там есть на что потратить деньги: экопродукты, эксклюзивная кулинария, специальные товары для диабетиков.

В конце похода в магазин, чтобы не так грустно было смотреть на числа в чеке, Сильпо напечатает вам предсказание. Еще одна его фишка.

Сеть магазинов АТБ – воспета в одном из клипов группы Mozgi – самая массовая в Украине, более 1300 магазинов – это каждый четвертый супермаркет в стране.

Сеть известна в народе бюджетными товарами, облюбована пенсионерами и теми, кто готов отказаться от эстетики ради низкой цены. Но за счет чего им удается держать такие прайсы и не жертвует ли магазин качеством?

Хотя выбор и ограничен, но товара много. За счет массовости закупок у поставщиков АТБ и сбивает цену.

В отличие от Сильпо, магазины АТБ оформлены гораздо проще, проходы там уже — поскольку меньшая площадь. Это тоже влияет на конечную цену.

Как сэкономить при походе в магазин. Прежде всего– нужно идти со списком, так вы будете знать, что именно вам необходимо.

Второй лайфхак – охота на скидки. В этом поможет специальное приложение на телефоне.

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Ашан – это французская сеть гипермаркетов, одна из крупнейших в Европе. В Украине их немного, они находятся в больших городах, но магазины очень большие.

Особенность таких магазинов в том, что там можно потеряться и купить нечаянно все – от яиц до телевизоров.

Но следует отметить, что это первая сеть, которая в Украине стала трудоустраивать людей с ограниченными возможностями.

Если бегать за скидками – это не ваше, то вероятно, вам сюда. В сеть супермаркетов возле дома КОЛО. Их уже больше 200 в Киеве и Одессе. Это небольшие магазины, которые открываются обычно прямо в жилых домах.

Здесь можно купить все самое необходимое, выпить кофе, съесть бутерброд и даже почитать книгу. Но будьте готовы переплатить здесь за большинство продуктов. Овощи здесь все расфасованы, а потому дороже.

Еще один международный гигант в сфере ритейла – это немецкая компания МЕТРО. Сначала они обслуживали исключительно предпринимателей. Теперь здесь может покупать каждый.

На каждый товар есть по два-три ценника в зависимости от объема покупки. В МЕТРО есть смысл покупать в больших масштабах. Здесь часто покупают хорошего качества мясо и рыбу – поскольку основной клиент супермаркета – ресторанный бизнес.

Большим минусом МЕТРО остается удаленность от жилых массивов. А еще здесь часто огромные очереди. Чтобы их снизить, в одном из супермаркетов экспериментально ввели систему быстрых расчетов.

Полная автоматизация и оптимизация – сейчас в этом направлении двигаются практически все супермаркеты. Это существенно удешевляет работу, а значит, уменьшает цену товара. Снизить прайс поможет и увеличение конкуренции.

Со следующего года в Украину придет еще одна международная сеть магазинов ЛИДЛ. Они известны тем, что выставляют на полки товары собственного производства. Это еще один способ удешевить товар.

Пора подсчитать наш индекс Оливье по всем супермаркетам, в которых мы были. Конечно, подсчет приблизительный, но все товары из одной ценовой категории.

Самым дорогим этот индекс, как и ожидаемо, оказался в сети магазинов возле дома КОЛО. Два килограмма Оливье обойдутся в 238 грн. Далее следует сеть Ашан — 183 грн, затем Сильпо, АТБ, и самое дешевое Оливье вышло в сети МЕТРО.

Бонусная программа Ашан

Большинство украинцев как экономные и прагматичные хозяева имеют свои правила закупов. Во-первых, это — оптимальные цены на ежедневно необходимые товары и продукты. Во-вторых — удобство.

Идеально, если в одном гипермаркете можно пополнить запасы всего, что понадобится семье в ближайшее время.

Этим критериям полностью соответствует сеть гипермаркетов Ашан https://auchan.ua/. Кроме того, здесь всегда заботятся не только о комфорте, но и о выгоде преданных покупателей.

К примеру, недавно ввели бонусную программу, которая сделает ваши покупки еще более приятными и выгодными.