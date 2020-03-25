Бонусная программа Ашан — как это работает

Как известно, привычка формируется в бытовой жизни всего за 21 день. Мы очень быстро привыкаем к чему-то, особенно к хорошему, приятному и выгодному. Не является исключением и регулярный шопинг.

Большинство украинцев как экономные и прагматичные хозяева имеют свои правила закупов. Во-первых, это — оптимальные цены на ежедневно необходимые товары и продукты. Во-вторых — удобство. Идеально, если в одном гипермаркете можно пополнить запасы всего, что понадобится семье в ближайшее время.

Этим критериям полностью соответствует сеть гипермаркетов Ашан https://auchan.ua/. Кроме того, здесь всегда заботятся не только о комфорте, но и о выгоде преданных покупателей. К примеру, недавно ввели бонусную программу, которая сделает ваши покупки еще более приятными и выгодными.

Как стать участником программы и что она дает

Первый шаг к участию в программе — получение карточки. Это возможно в любом гипермаркете сети Ашан (а также Мой Ашан). Второй шаг — регистрация карточки, ведь только после этого начнется начисление бонусов за покупки.

Способы регистрации бонусной карты:

На сайте, создав персональный кабинет. Для этого понадобится несколько минут — заполнить электронную анкету, ввести номер карты, подтвердить своми данные. С помощью мобильного приложения Ашан, которое необходимо установить на мобильное устройство. В приложении также нужно создать кабинет и зарегистрировать полученную карточку. Тем, кто на “вы” с интернетом и смартфоном, удобно воспользоваться услугами колл-центра, где можно зарегистрировать бонусную карту. Звоните по номеру 0 800 300 551. Еще один вариант — регистрация в пункте обслуживания клиентов в любимом Ашане. Для любителей классики есть бумажные анкеты для регистрации. Анкету необходимо заполнить и оставить в специальном ящике.

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Итак, этап получения карты и ее регистрации успешно пройден. Далее происходит самое приятное — получение бонусов. С момента регистрации вы начинаете получать бонусы за каждую покупку в магазинах Ашан и Мой Ашан.

Стоит знать, что начисление происходит на следующий день после покупки. Одна гривна равняется одному бонусу. Также есть дополнительные бонусы, которые начисляются за приобретение товаров собственных брендов сети.

Болеше покупаешь — больше получаешь

Чем больше покупок и бонусов, тем выше будет ваш статус в программе. Есть три категории — Стандарт, Бонус плюс и Бонус ультра. Повысить статус до самого высокого возможно в течение года после получения и регистрации карточки бонусной программы. Максимальный бонус — 2% от стоимости приобретенных товаров.

К слову, Новая почта совместно с интернет-магазином Rozetka и крупной сетью супермаркетов АТБ запускает услугу доставки продуктов питания.