Супермаркет – американський винахід у сфері мас-маркету початку ХХ століття. Сьогодні супермаркети – це частина торгово-розважальної індустрії, де частка розважальної все більше зростає.

Сільпо – один з найбільших і найстаріших мережевих магазинів України. Не раз вигравав міжнародні дизайнерські премії. Там є на що витратити гроші: екопродукти, ексклюзивна кулінарія, спеціальні товари для діабетиків.

В кінці походу в магазин, аби не так сумно було дивитись на числа в чеку, Сільпо надрукує вам передбачення. Ще одна його фішка.

Мережа магазинів АТБ – оспівана в одному з кліпів гурту Mozgi – наймасовіша в Україні, більше 1300 магазинів – це кожен четвертий супермаркет у країні.

Мережа відома в народі завдяки бюджетним товарам, облюбована пенсіонерами і тими, хто готовий відмовитись від естетики заради низької ціни. Але за рахунок чого їм вдається тримати такі прайси і чи не жертвує магазин якістю?

Хоча вибір і обмежений, але товару багато. За рахунок масовості закупок у постачальників АТБ і збиває ціну.

На відміну від Сільпо, магазини АТБ оформлені значно простіше і там тісніше – оскільки менша площа. Це теж впливає на кінцеву ціну.

Лайфхаки, як зекономити під час походу в магазин. Найперше – треба йти зі списком, так ви будете знати, що саме вам потрібно.

Другий лайфхак – полювання на знижки. У цьому допоможе спеціальний застосунок на телефоні.

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Ашан – це французька мережа гіпермаркетів, одна з найбільших у Європі. В Україні їх небагато, вони розташовані у великих містах, але магазини дуже великі.

Особливість таких магазинів у тому, що там можна загубитись і купити ненароком усе – від яєць до телевізорів.

Та варто зауважити, що це перша мережа, яка в Україні стала працевлаштовувати людей з обмеженими можливостями.

Якщо бігати за знижками – це не ваше, то ймовірно, вам сюди. В мережу супермаркетів біля дому КОЛО. Їх уже більше 200 у Києві та Одесі. Це невеликі магазини, які відкриваються, зазвичай, просто в житлових будинках.

Тут можна купити все найнеобхідніше, випити кави, з’їсти бутерброд і навіть почитати книжку. Але будьте готові тут переплатити за більшість продуктів. Овочі тут всі розфасовані, а тому дорожчі.

Ще один міжнародний гігант у сфері ритейлу – це німецька компанія МЕТРО. Спершу вони обслуговувати виключно підприємців. Тепер тут може купувати кожен.

На кожен товар є по два-три цінники залежно від об’єму покупки. У МЕТРО є сенс купувати у великих масштабах. Тут часто купують хорошої якості м’ясо і рибу – оскільки основний клієнт супермаркету ресторанний бізнес.

Великим мінусом МЕТРО залишається віддаленість від житлових масивів. А ще тут часто величезні черги. Аби їх зменшити, в одному з супермаркетів експериментально запровадили систему швидких розрахунків.

Повна автоматизація і оптимізація – зараз до цього прямують практично всі супермаркети. Це суттєво здешевлює роботу, а значить, зменшує ціну товару. Знизити прайс допоможе і збільшення конкуренції.

З наступного року в Україну прийде ще одна міжнародна мережа магазинів ЛІДЛ. Вони відомі тим, що виставляють на полиці товари власного виробництва. Це ще один спосіб здешевити товар.

Настав саме час підрахувати наш індекс Олів’є по всіх супермаркетах, у яких ми були. Звичайно, підрахунок приблизний, але всі товари з однієї цінової категорії.

Найдорожчим цей індекс, як і очікувано, виявився в мережі магазинів біля дому КОЛО. Два кілограми Олів’є тут обійдуться у 238 грн. Далі йде мережа Ашан – 183 грн, потім Сільпо, АТБ, і найдешевше Олів’є вийшло у мережі МЕТРО.

Бонусна програма Ашан

Більшість українців як економні та прагматичні господарі мають свої правила закупівель. По-перше, це оптимальні ціни на щоденно необхідні товари та продукти. По-друге — зручність.

Ідеально, якщо в одному гіпермаркеті можна поповнити запаси усього, що знадобиться родині найближчим часом.

Цим критеріям цілком відповідає мережа гіпермаркетів Ашан https://auchan.ua/. Крім того, тут завжди піклуються не лише про комфорт, але й про вигоду відданих покупців.

Приміром, нещодавно запроваджено бонусну програму, яка зробить ваші купівлі ще більш приємними та вигідними.