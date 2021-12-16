Ціни на продукти в Україні продовжують зростати: експерти назвали причини

Ціни на продукти в Україні продовжують зростати напередодні Нового року.

За даними Державної служби статистики, порівняно з попереднім роком, зокрема, зросла вартість продуктів тваринного походження, овочів “борщового набору” та алкоголю. Чи не єдиними продуктами, які здешевшали за рік виявилися яблука та картопля.

Сало піднялося в ціні на 23,6%, куряче філе на 29,4%, яйця на 29,2%, молоко – на 10,1%. Також суттєво здорожчали цукор та олія – на 43,1% та 55,4% відповідно.

Вартість новорічного столу зросла в ціні за рік на 8,1%. У середньому новорічне застілля для чотирьох осіб цьогоріч обійдеться у 1 844,74 грн. Такі дані навів Національний науковий центр Інститут аграрної економіки.

Чому ціни на продукти зростають, чи варто очікувати такої тенденції й наступного року та як зупинити інфляцію, Факти ICTV з’ясовували разом з експертами.

Ціни на продукти в Україні: які причини зростання

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин у коментарі нам пояснив, що ціни на продукти в Україні зростають з об’єктивних причин. По-перше, це пов’язано з динамікою світових цін. Наприклад, та сама олія на світовому ринку також піднялася в ціні на 50%.

Нещодавно Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (FAO) опублікувала звіт про індекс продовольчих цін.

Відповідно до нього, у листопаді цього року індекс продовольчих цін становив 134,4 пункту. Це найвищий рівень із червня 2011 року. Ціни на продовольчі товари у листопаді 2021 виявилося на 27,3% вищими за показники минулого року.

Як зауважив Олег Пендзин, є й інші причини, чому ціни на продукти ростуть. Зокрема це відбувається через витрати на енергоносії, які зросли у три з половиною рази. Також це пов’язано зі зростанням рівня мінімальної зарплати в Україні. З 1 грудня її підвищили на 500 грн.

Фінансовий аналітик Олексій Лупоносов назвав три причини зростання цін в Україні. По-перше, це відбувається через те, що наразі підприємці в Україні можуть заробляти лише на продуктах і ліках. Все через низьку купівельну спроможність українців.

– Споживчий попит серед населення дуже малий. Люди витрачають гроші на комуналку, на ліки та на їжу. На чомусь іншому зараз заробляти, як у Європі, ми не можемо, тому саме ця галузь сьогодні є найбільш прибутковою, саме туди ідуть капітали, інвестори. Там сьогодні можна отримати зиск, оскільки люди будуть їсти та лікуватися. На інше у них грошей немає.

Друга причина – це зростання світових цін. Експерт наводить приклад, що навіть у США, де платіжною одиницею є долар, ціни на продукти зростають.

– Навіть там ми спостерігаємо інфляцію на рівні 10-15% у продовольчих товарах. Це також автоматично призводить до того, що продукти харчування в Україні починають зростати. Спрацьовує мультиплікатор, який робить цю інфляцію ще вищою.

Третя причина підвищення цін на продукти – сезонний попит. Олексій Лупоносов пояснює, що на новорічні свята люди купують делікатеси, які не дозволяли собі протягом року, і роблять це заздалегідь. Наприклад, ікру, сирокопчені ковбаси тощо.

– Ось ці три фактори вплинули на те, що сьогодні Україна є лідером з європейських країн щодо рівня цін на продукти, – резюмував експерт.

Як зупинити зростання цін на продукти

На думку Олексія Лупоносова, для врегулювання ситуації з цінами українська влада має знизити податок на додану вартість (ПДВ) на продукти та ліки, хоча б для кінцевих споживачів.

– Ціни самотужки ніколи не будуть знижуватися. Що має зробити сьогодні влада, щоб цей ефект принаймні привести до нуля? Треба на продукти харчування знизити ПДВ до 0. У багатьох розвинених країнах Заходу так і є. Тобто продукти та ліки мають НДС 0, оскільки їх купують люди – кінцевий споживач.

Як зауважив фінансовий аналітик, світові товари, які потрапляють в Україну, через ПДВ одразу стають на 20% дорожчими. Тому для кінцевих споживачів у супермаркетах та аптеках цей податок має бути нульовим.

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Якою буде інфляція наступного року

Обидва експерти дають невтішні прогнози щодо зростання цін на наступний рік. На їхню думку, інфляція точно перевищить 6,2% – це рівень, передбачений у Державному бюджеті України на 2022 рік.

– Тут також не варто очікувати на наступний рік іншого. В бюджет закладено 6%. Я не вірю в 6%, я думаю, що цифра буде двозначною, – наголосив Олег Пендзин.

Також економіст зауважив, що ціни зростатимуть і в грудні, адже перед новорічними святами попит збільшується.

– Наступного року, на жаль, криза буде тільки поглиблюватися, купівельна спроможність українців буде ще нижчою. Оскільки заробляти можна буде лише на ліках і продуктах, ціни лише зростатимуть, – заявив фінансовий аналітик Олексій Лупоносов.

Вартість новорічного столу 2022

За підрахунками експертів, цього року новорічне застілля обійдеться українцям у середньому в 1 844,74 грн на чотирьох людей.

Для вирахування вартості брали традиційні новорічні страви: салати, м’ясо, рибу, овочі, фрукти, напої, кондитерські та хлібобулочні вироби.

Зокрема, 3 кг салату олів’є коштуватиме 198,54 грн, а за 1,5 кг салату оселедець під шубою доведеться віддати 121,57 грн.

Детальніше про вартість новорічного столу читайте у матеріалі.

Джерело: Держстат, ННЦ Інститут аграрної економіки