Ціни на продукти в Україні продовжують зростати: експерти назвали причини

Ціни на продукти в Україні продовжують зростати напередодні Нового року.
За даними Державної служби статистики, порівняно з попереднім роком, зокрема, зросла вартість продуктів тваринного походження, овочів “борщового набору” та алкоголю. Чи не єдиними продуктами, які здешевшали за рік виявилися яблука та картопля.
Сало піднялося в ціні на 23,6%, куряче філе на 29,4%, яйця на 29,2%, молоко – на 10,1%. Також суттєво здорожчали цукор та олія – на 43,1% та 55,4% відповідно.
Вартість новорічного столу зросла в ціні за рік на 8,1%. У середньому новорічне застілля для чотирьох осіб цьогоріч обійдеться у 1 844,74 грн. Такі дані навів Національний науковий центр Інститут аграрної економіки.
Чому ціни на продукти зростають, чи варто очікувати такої тенденції й наступного року та як зупинити інфляцію, Факти ICTV з’ясовували разом з експертами.
Ціни на продукти в Україні: які причини зростання
Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин у коментарі нам пояснив, що ціни на продукти в Україні зростають з об’єктивних причин. По-перше, це пов’язано з динамікою світових цін. Наприклад, та сама олія на світовому ринку також піднялася в ціні на 50%.
Нещодавно Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (FAO) опублікувала звіт про індекс продовольчих цін.
Відповідно до нього, у листопаді цього року індекс продовольчих цін становив 134,4 пункту. Це найвищий рівень із червня 2011 року. Ціни на продовольчі товари у листопаді 2021 виявилося на 27,3% вищими за показники минулого року.
Як зауважив Олег Пендзин, є й інші причини, чому ціни на продукти ростуть. Зокрема це відбувається через витрати на енергоносії, які зросли у три з половиною рази. Також це пов’язано зі зростанням рівня мінімальної зарплати в Україні. З 1 грудня її підвищили на 500 грн.
Фінансовий аналітик Олексій Лупоносов назвав три причини зростання цін в Україні. По-перше, це відбувається через те, що наразі підприємці в Україні можуть заробляти лише на продуктах і ліках. Все через низьку купівельну спроможність українців.
– Споживчий попит серед населення дуже малий. Люди витрачають гроші на комуналку, на ліки та на їжу.
На чомусь іншому зараз заробляти, як у Європі, ми не можемо, тому саме ця галузь сьогодні є найбільш прибутковою, саме туди ідуть капітали, інвестори.
Там сьогодні можна отримати зиск, оскільки люди будуть їсти та лікуватися. На інше у них грошей немає.
Друга причина – це зростання світових цін. Експерт наводить приклад, що навіть у США, де платіжною одиницею є долар, ціни на продукти зростають.
– Навіть там ми спостерігаємо інфляцію на рівні 10-15% у продовольчих товарах. Це також автоматично призводить до того, що продукти харчування в Україні починають зростати. Спрацьовує мультиплікатор, який робить цю інфляцію ще вищою.
Третя причина підвищення цін на продукти – сезонний попит. Олексій Лупоносов пояснює, що на новорічні свята люди купують делікатеси, які не дозволяли собі протягом року, і роблять це заздалегідь. Наприклад, ікру, сирокопчені ковбаси тощо.
– Ось ці три фактори вплинули на те, що сьогодні Україна є лідером з європейських країн щодо рівня цін на продукти, – резюмував експерт.
Як зупинити зростання цін на продукти
На думку Олексія Лупоносова, для врегулювання ситуації з цінами українська влада має знизити податок на додану вартість (ПДВ) на продукти та ліки, хоча б для кінцевих споживачів.
– Ціни самотужки ніколи не будуть знижуватися. Що має зробити сьогодні влада, щоб цей ефект принаймні привести до нуля? Треба на продукти харчування знизити ПДВ до 0.
У багатьох розвинених країнах Заходу так і є. Тобто продукти та ліки мають НДС 0, оскільки їх купують люди – кінцевий споживач.
Як зауважив фінансовий аналітик, світові товари, які потрапляють в Україну, через ПДВ одразу стають на 20% дорожчими. Тому для кінцевих споживачів у супермаркетах та аптеках цей податок має бути нульовим.
Якою буде інфляція наступного року
Обидва експерти дають невтішні прогнози щодо зростання цін на наступний рік. На їхню думку, інфляція точно перевищить 6,2% – це рівень, передбачений у Державному бюджеті України на 2022 рік.
– Тут також не варто очікувати на наступний рік іншого. В бюджет закладено 6%. Я не вірю в 6%, я думаю, що цифра буде двозначною, – наголосив Олег Пендзин.
Також економіст зауважив, що ціни зростатимуть і в грудні, адже перед новорічними святами попит збільшується.
– Наступного року, на жаль, криза буде тільки поглиблюватися, купівельна спроможність українців буде ще нижчою. Оскільки заробляти можна буде лише на ліках і продуктах, ціни лише зростатимуть, – заявив фінансовий аналітик Олексій Лупоносов.
Вартість новорічного столу 2022
За підрахунками експертів, цього року новорічне застілля обійдеться українцям у середньому в 1 844,74 грн на чотирьох людей.
Для вирахування вартості брали традиційні новорічні страви: салати, м’ясо, рибу, овочі, фрукти, напої, кондитерські та хлібобулочні вироби.
Зокрема, 3 кг салату олів’є коштуватиме 198,54 грн, а за 1,5 кг салату оселедець під шубою доведеться віддати 121,57 грн.
Детальніше про вартість новорічного столу читайте у матеріалі.
Джерело: Держстат, ННЦ Інститут аграрної економіки