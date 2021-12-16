Верховная Рада приняла за основу в первом чтении законопроект №5891-1 о выделении средств на выплату задолженности шахтерам.

Документ предусматривает внесение изменений в закон о государственном бюджете Украины на 2021 год и выделение на заработные платы работникам государственных угледобывающих предприятий 2,4 млрд грн.

Соответствующее решение на внеочередном заседании парламента поддержали 311 народных депутатов. Теперь документ должны рассмотреть во втором чтении и принять в целом.

В начале декабря в городе Доброполье в Донецкой области горняки устроили забастовку из-за того, что им не выплачивают зарплату. Задолженность достигла 100 млн грн.

15 декабря премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что для погашения задолженности по выплате заработной платы шахтерам государственным угледобывающим предприятиям будет направлено более 700 млн грн. Со своей стороны министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что 370 млн грн уже перечислили.

Также Денис Шмыгаль заверил, что Украине хватит энергоресурсов – газа и угля – для прохождения отопительного сезона 2021-2022 годов.