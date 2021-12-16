Верховна Рада ухвалила за основу у першому читанні законопроект №5891-1 про виділення коштів на виплату заборгованості шахтарям.

Документ передбачає внесення змін до закону про державний бюджет України на 2021 рік та виділення на заробітні плати працівникам державних вугледобувних підприємств 2,4 млрд грн.

Відповідне рішення на позачерговому засіданні парламенту підтримали 311 народних депутатів. Тепер документ повинні розглянути у другому читанні та ухвалити в цілому.

На початку грудня у місті Добропілля на Донеччині гірники влаштували страйк через те, що їм не виплачують зарплату. Заборгованість сягнула 100 млн грн.

15 грудня прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що для погашення заборгованості по виплаті заробітної плати шахтарям державних вугледобувних підприємств буде спрямовано понад 700 млн грн. Зі свого боку міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що 370 млн грн вже перерахували.

Також Денис Шмигаль запевнив, що Україні вистачить енергоресурсів – газу та вугілля – для проходження опалювального сезону 2021-2022 років.