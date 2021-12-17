В следственном изоляторе Макеевской исправительной колонии №97, что на оккупированной территории Донецкой области, боевики незаконно удерживают 35-летнего украинского политзаключенного Станислава Боранова.

Оккупационная администрация РФ изменила ему фамилию, имя, отчество и дату рождения, чтобы его никто не мог идентифицировать, и обвиняет в якобы шпионаже.

– 35-летний Станислав Васильевич Боранов значится там как Божок Александр Анатольевич (09.05.1985 года рождения). Станислав уехал из Сумской области на работу в Киев и исчез. Каким образом и почему он оказался на временно оккупированной территории Украины, его мать до сих пор не знает, – сообщает уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Родные не видели Станислава более трех лет. Последний раз говорили с ним 31 августа 2017 года.

Где именно находится мужчина, его матери удалось узнать только в прошлом году от бывшего пленного, который вместе с ее сыном находился в заключении.

Никакой связи со Станиславом нет. Известно лишь, что он подвергся жестоким пыткам на территории секретной тюрьмы Изоляция (бывший донецкий Арт-центр).

Украинский омбудсмен обратилась к руководству Международного комитета Красного креста, чтобы представители гуманитарной учреждения срочно посетили Станислава Боранова в следственном изоляторе.

Для решения ситуации и оказания помощи Людмила Денисова также просит вмешаться координатора от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Шарлотту Реландер.

Источник: Людмила Денисова