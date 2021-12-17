У слідчому ізоляторі Макіївської виправної колонії №97, що на окупованій території Донецької області, бойовики незаконно утримують 35-річного українського політв’язня Станіслава Боранова.

Окупаційна адміністрація РФ змінила йому прізвище, ім’я, по батькові та дату народження, аби його ніхто не міг ідентифікувати, та обвинувачує в нібито шпигунстві.

– 35-річний Станіслав Васильович Боранов значиться там як Божок Олександр Анатолійович (09.05.1985 року народження). Станіслав поїхав із Сумської області на роботу до Києва й зник. Яким чином і чому він опинився на тимчасово окупованій території України, його мати досі не знає, – повідомляє уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Рідні не бачили Станіслава понад три роки. Востаннє говорили з ним 31 серпня 2017 року.

Де саме перебуває чоловік, його матері вдалося довідатися лише минулого року від колишнього полоненого, який разом із її сином перебував в ув’язненні.

Жодного зв’язку із Станіславом немає. Відомо лише, що він зазнав жорстокого катування на території секретної в’язниці Ізоляція (колишній донецький Арт-центр).

Український омбудсмен звернулась до керівництва Міжнародного комітету Червоного хреста, щоб представники гуманітарної установи терміново відвідали Станіслава Боранова в слідчому ізоляторі.

Задля вирішення ситуації та надання допомоги Людмила Денісова також просить втрутитись координатора від ОБСЄ в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Шарлотту Реландер.

Джерело: Людмила Денісова