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Факты / Украина

В Киеве в ближайшие несколько дней ожидаются снегопады

Людмила Богданова редактор ленты
сніг Київ

Киев в ближайшие несколько дней засыпает снегом, об этом предупреждают синоптики. В Киевском городском совете уверяют, что город готов к ухудшению погодных условий и преодолению их последствий.

Первый заместитель мэра Николай Поворозник напомнил, что в столице работают пункты обогрева. Также он подчеркнул, что на период ухудшения погодных условий в Киеве ограничен въезд крупногабаритного транспорта.

Это позволит разгрузить дороги в столице, а также уменьшить интенсивность пробок утром и вечером.

Также в КГГА добавили, что дорожные службы готовы работать в усиленном режиме. УК Киевавтодор располагают специальную технику еще до начала осадков, чтобы оперативно приступить к обработке дорог для противодействия гололедице и уборке снега.

Всего для очистки и обработки улиц было выделено 458 единиц основной техники и 128 единиц дополнительной.

Николай Поворозник призвал киевлян во время ухудшения погодных условий воздержаться от использования личного транспорта, а дать предпочтение общественному транспорту.

– Водителям напоминаю, что припаркованные автомобили не должны мешать работе спецтехники, чтобы их не пришлось эвакуировать. И, пожалуйста, будьте бдительны и осторожны на дорогах, – отметил Николай Поворозник.

Вечером 24 декабря в Киеве образовались масштабные пробки — украинцев ожидает три выходных. На столичных дорогах произошло большое количество аварий, особенно в центре города.

Усложнилось движение также на некоторых мостах. Подробнее, где образовались пробки в Киеве, смотрите в материале.

Источник: КГГА

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