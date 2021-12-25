Тысяча за вакцинацию: госбанки начали начисление на 6 день после старта программы

Госбанки Приватбанк, Ощадбанк и Укргазбанк 24 декабря начали начислять деньги по программе єПідтримка, предусматривающей выплату по тысяче гривен за вакцинацию от коронавируса.
Как сообщается на Правительственном портале, уже более 3,6 миллиона человек открыли спецсчета в этих банках.
Первыми выплаты тысячи гривен за вакцинацию по программе єПідтримка стартовали Монобанк и Альфа-банк. Они в тестовом режиме начали выплачивать деньги 16 декабря.
Официальный старт программы єПідтримка в Украине начался 19 декабря.
Согласно инициативе, деньги начисляют на специальные виртуальные карты – налично получить финансы нельзя.
Всего такие карты можно оформить в шести банках: Монобанке, Альфа-банке, Приватбанке, Ощадбанке, Укргазбанке и А-банке.
Среди услуг, которые можно получить за деньги по программе:
- путешествие по Украине поездом или самолетом;
- билет в кино, театр, музей, выставочный центр, концертный зал;
- абонемент в спортзал, фитнес-центр;
- книги.
При этом людям старше 60 лет можно будет потратить эти выплаты также на лекарства и другие соцнужды, полный список которых Кабмин обещает уточнить позднее.
Эту опцию активируют в январе 2022.