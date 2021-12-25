Тысяча за вакцинацию: госбанки начали начисление на 6 день после старта программы

Госбанки Приватбанк, Ощадбанк и Укргазбанк 24 декабря начали начислять деньги по программе єПідтримка, предусматривающей выплату по тысяче гривен за вакцинацию от коронавируса.

Как сообщается на Правительственном портале, уже более 3,6 миллиона человек открыли спецсчета в этих банках.

Первыми выплаты тысячи гривен за вакцинацию по программе єПідтримка стартовали Монобанк и Альфа-банк. Они в тестовом режиме начали выплачивать деньги 16 декабря.

Официальный старт программы єПідтримка в Украине начался 19 декабря.

Согласно инициативе, деньги начисляют на специальные виртуальные карты – налично получить финансы нельзя.

Всего такие карты можно оформить в шести банках: Монобанке, Альфа-банке, Приватбанке, Ощадбанке, Укргазбанке и А-банке.

Среди услуг, которые можно получить за деньги по программе:

путешествие по Украине поездом или самолетом;

билет в кино, театр, музей, выставочный центр, концертный зал;

абонемент в спортзал, фитнес-центр;

книги.

При этом людям старше 60 лет можно будет потратить эти выплаты также на лекарства и другие соцнужды, полный список которых Кабмин обещает уточнить позднее.

Эту опцию активируют в январе 2022.