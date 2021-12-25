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Факты / Украина

Тысяча за вакцинацию: госбанки начали начисление на 6 день после старта программы

Анастасия Гевко редактор ленты
Гроші

Госбанки Приватбанк, Ощадбанк и Укргазбанк 24 декабря начали начислять деньги по программе єПідтримка, предусматривающей выплату по тысяче гривен за вакцинацию от коронавируса.

Как сообщается на Правительственном портале, уже более 3,6 миллиона человек открыли спецсчета в этих банках.

Первыми выплаты тысячи гривен за вакцинацию по программе єПідтримка стартовали Монобанк и Альфа-банк. Они в тестовом режиме начали выплачивать деньги 16 декабря.

Официальный старт программы єПідтримка в Украине начался 19 декабря. 

Согласно инициативе, деньги начисляют на специальные виртуальные карты – налично получить финансы нельзя.

Всего такие карты можно оформить в шести банках: Монобанке, Альфа-банке, Приватбанке, Ощадбанке, Укргазбанке и А-банке.

Среди услуг, которые можно получить за деньги по программе:

  • путешествие по Украине поездом или самолетом;
  • билет в кино, театр, музей, выставочный центр, концертный зал;
  • абонемент в спортзал, фитнес-центр;
  • книги.

При этом людям старше 60 лет можно будет потратить эти выплаты также на лекарства и другие соцнужды, полный список которых Кабмин обещает уточнить позднее. 

Эту опцию активируют в январе 2022. 

Читайте
Тысяча за вакцинацию: как подать заявку на получение с 13 декабря (инструкция)

Источник: Кабмин

Фото: Depositphotos

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